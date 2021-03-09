Зрители программы "Маска" уверены, что в наряде Жабы скрывается юморист и отец троих детей Евгений Сморигин

Как сообщает Politeka.net, об этом появилось видео на популярном канале в You Tube.

Яркий и загадочный проект "Маска", где в необычных костюмах скрываются известные личности, привлекает к себе много внимания. Фанаты передачи организовывают дискуссии по поводу очередного образа.

Так, они уверены, что в костюме Жабы скрывается белорусский и украинский актер, участник "Дизель шоу" запоминающийся и харизматичный Евгений Сморигин.

Поклонникам его таланта известно, что Сморигин проживает на данный момент в Киеве. Он счастливо женат, пара воспитывает троих детей. Это два мальчика - Алексей и Александр, а также дочка Елизавета.

Уверенность зрителей основывается на совпадающих фактах из рассказа Жабы и реальной жизни юмориста.

В комментариях можно прочесть, например, такое: "Жаба - это Евгений Сморигин. Это его голос 1000%. Имеет 3 детей". Другой пользователь согласен с этим утверждением: "Жаба, это Сморигин, ну слышно же, у кого слух тоже услышат".

Некоторые делают вывод, что жюри знает уже правду, но молчит. "По-всему понятно, что жури дурку гонят и знают всех под масками, но надо делать шоу.

Такое недоверие вызывает и некоторое поведение членов жюри, которых подозревают в интригах.

"Заметила как только Данилко начинает реально думать над подсказками и подавать реальные хорошие версии, Полякова сразу начинает его сбивать и говорить все подряд кто там может быть".

Напомним, маска Волка взволновала Полякову.

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