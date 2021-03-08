Новый герой худощавый и зажигательный Волк в следующем выпуске шоу "Маска" очарует шармом Олю Полякову и Каменских, и заставит детективов Дзидзьо и Винника нервно дышать

Как передает Politeka.net, в паблике в Инстаграм посвященному шоу "Маска" стали известны подробности субботнего выступления. Новым героем станет Волк.

Новый герой шоу – Волк, он взбудоражил ведущих, Оля Полякова сразу отметила что Волк очень "с*кси". Волк спел хит невероятно популярной группы MUSE.

Он заинтересовал детективов, но поклонники сразу решили, что Волк это не кто иной, как Макс Барских. Практически в один голос все комментаторы заявили, что это Барских.

Лишь у некоторых возникло сомнение, и они выразили мнение, что это может быть вообще женщина.

"Волк это Барских? Ну уж очень манеры похожи", "Маша Єфросініна", "это 💯 Макс Барских 🔥", "Шоу просто класс!!! 😘😘😘😘😘👏👏👏", "Макс Барских(его фигура и стойка)", "А может и не Барских, просто нас хотят ввести в заблуждение. Все подумают, что Барских, а там вообще женщина😂", "А можливо вовк це Маша Ефросинина.Худенька і висока", "Врядли Макс Барских придет на шоу Маска. Там участница в маске Волка будет!", - вісказали мнение заинтригованніе зрители.

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