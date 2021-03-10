Відомий український телеведучий Юрій Горбунов влаштував рольові ігри зі своєю дружиною Катею Осадчою
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл" з'явився уривок з наступного випуску. На відео Юрій Горбунов постав в образі Тіни Кароль. На ньому було біле плаття, червоні ботфорти і біла перука. Артисту зробили макіяж, який дуже нагадував макіяж Тіни.
Поруч з переодягненим чоловіком сиділа Катя Осадча, яка почала жартувати над ним. Осадча поцікавилася, чи не набрала фальшива Тіна вагу, і чи не думала вона щось зробити зі своєю талією. Горбунов не розгубився і назвав благовірну хамкою.
"Воу-Воу. Вже у другому епізоді "Ліпсінк батл" Юрій Горбунов пародіюватиме Тіну Кароль! Дивіться наше ексклюзивне відео і ставте лайк, якщо теж вже чекаєте цей випуск!",- підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях глядачі залишили масу захоплених слів і компліментів Горбунову за перевтілення.
"Аааа чекаємо новий випуск", "Чуєш, хамка"- вбило", "Вау! Юра-вогонь", "Во Юрка дав...", "А Горбунову пасує бути Тіною", "Ну, Юра красунчик!", "безсумнівно чекаємо", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що Тіна Кароль не залишилася осторонь і голосно сміялася над пародією.
Нагадаємо, що Горбунов з Осадчою відірвалися на закритому концерті російської групи, тільки для обраних: "спасибі за твій...".
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