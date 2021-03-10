Ведуча передачі "Світське життя" Катя Осадча показала своїх маму і бабусю, жінки не виглядають на свій вік

Як повідомляє Politeka.net, с посилання на сторіс на сторінці зірки.

Як відомо, роботу у Каті Осадчої передбачає подорожі і відвідування різних заходів. Напевно, тому у неї виробилося трепетне ставлення до рідних і близьких. Адже ясно, що через щільний графік зйомок і бажання охопити безліч цікавих місць, близьким людям можуть діставатися лише хвилини уваги.

Але Катя Осадча і такі моменти використовує з толком. Доказом цьому служить Іnstagram знаменитості.

Зовсім недавно там з'явилася публікація присвячена мамі Осадчій, жінка відзначала черговий день народження.

У сторіз ж фанати змогли побачити рідкісне фото, на якому зображені відразу три покоління жінок сім'ї. Це мама і бабуся української журналістки і моделі. При цьому бабуся Каті Осадчої захоплює моложавістю і підтягнутістю. Видно, що вона розумна і цікава жінка.

На фото стоять три жінки, дивлячись на яких глядач зможе зрозуміти, в кого пішла красою та енергетикою Катя. Знаменитість вище своїх родичів і ніжно обіймає їх за плечі.

Бабуся Осадчої стоїть схрестивши руки з лева, а мама з права від ведучої «Світського життя».

Осадча підписала архівне фото просто:»Три покоління жінок нашої родини". Кадр вийшов дуже зворушливий і щирий. Судячи з усього, зроблений він був у будинку бабусі, на ногах у неї видно тапочки.

Та частина обстановки, яка видно на задньому плані, говорить про простоту і смак людей населяють будинок.

Нагадавши, Осадча з чоловіком "відірвалася" на закритій вечірці.

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