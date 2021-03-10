Ведущая передачи "Світське життя" Катя Осадчая показала своих маму и бабушку, женщины не выглядят на свой возраст
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сторис на странице звезды.
Как известно, работу у Кати Осадчей предполагает путешествия и посещения различных мероприятий. Наверное, поэтому у неё выработалось трепетное отношение к родным и близким. Ведь ясно, что из-за плотного графика съемок и желания охватить множество интересных мест, близким людям могут доставаться лишь минуты внимания.
Но Катя Осадчая и такие моменты использует с толком. Доказательством этому служит Іnstagram знаменитости.
Совсем недавно там появилась публикация посвященная маме Осадчей, женщина отмечала очередной день рождения.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
"Кот спал на лице": жизнь 4-месячного ребенка трагически оборвалась на Ровенщине, первые подробности
Бывший парень Мишель Андраде Ломакин огорошил неожиданным признанием: "Кошмар, не хотел бы…"
Звезда "1+1" Лидия Таран поделилась печальным откровением, кто бы мог подумать: "В моей семье никогда..."
"Я не знаю, как мне жить": украинка потеряла 13-летнюю дочь из-за страшной болезни, подробности трагедии
В Сториз же фанаты смогли увидеть редкое фото, на котором изображены сразу три поколения женщин семьи. Это мама и бабушка украинской журналистки и модели. При этом бабушка Кати Осадчей восхищает моложавостью и подтянутостью. Видно, что она умная и интересная женщина.
На фото стоят три женщины, смотря на которых зритель сможет понять, в кого пошла красотой и энергетикой Катя. Знаменитость выше своих родственников и нежно обнимает их за плечи.
Бабушка Осадчей стоит скрестив руки с лева, а мама с права от ведущей "Світського життя".
Осадчая подписала архивное фото просто: "Три поколения женщин нашей семьи". Кадр получился очень трогательный и искренний. Судя по всему, сделан он был в доме бабушки, на ногах у неё видны тапочки.
Та часть обстановки, которая видна на заднем плане, говорит о простоте и вкусе людей населяющих дом.
Напомним, Осадчая с супругом "оторвалась" на закрытой вечеринке.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских призналась, что стала соседкой Осадчей.
Также Politeka писала, Осадчая и Ефросинена появились в обществе в странном виде.