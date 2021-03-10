Ведущая передачи "Світське життя" Катя Осадчая показала своих маму и бабушку, женщины не выглядят на свой возраст

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сторис на странице звезды.

Как известно, работу у Кати Осадчей предполагает путешествия и посещения различных мероприятий. Наверное, поэтому у неё выработалось трепетное отношение к родным и близким. Ведь ясно, что из-за плотного графика съемок и желания охватить множество интересных мест, близким людям могут доставаться лишь минуты внимания.

Но Катя Осадчая и такие моменты использует с толком. Доказательством этому служит Іnstagram знаменитости.

Совсем недавно там появилась публикация посвященная маме Осадчей, женщина отмечала очередной день рождения.

В Сториз же фанаты смогли увидеть редкое фото, на котором изображены сразу три поколения женщин семьи. Это мама и бабушка украинской журналистки и модели. При этом бабушка Кати Осадчей восхищает моложавостью и подтянутостью. Видно, что она умная и интересная женщина.

На фото стоят три женщины, смотря на которых зритель сможет понять, в кого пошла красотой и энергетикой Катя. Знаменитость выше своих родственников и нежно обнимает их за плечи.

Бабушка Осадчей стоит скрестив руки с лева, а мама с права от ведущей "Світського життя".

Осадчая подписала архивное фото просто: "Три поколения женщин нашей семьи". Кадр получился очень трогательный и искренний. Судя по всему, сделан он был в доме бабушки, на ногах у неё видны тапочки.

Та часть обстановки, которая видна на заднем плане, говорит о простоте и вкусе людей населяющих дом.

Напомним, Осадчая с супругом "оторвалась" на закрытой вечеринке.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских призналась, что стала соседкой Осадчей.

Также Politeka писала, Осадчая и Ефросинена появились в обществе в странном виде.