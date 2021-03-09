Украинская певица Настя Каменских засветила интерьер своего дома в новом видео

Звезда появилась в стильном образе, показав чем занимается дома, сообщает Politeka.net. Так, Настя была в розовой футболке и джинсовых шортах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка сделала макияж с акцентом на глаза и красиво уложила волосы. Настя впечатлила красотой, занимаясь домашними делами. Артистка гладила, застелила постель, а также позировала в гардеробе, подбирая наряды и аксессуары. На фоне играла песня "Девочки рулят".

Всем этим звезда занималась в собственном доме, засветив весь интерьер. Известно, что Каменских вместе с мужем Потапом живут в двухэтажном особняке в одном из элитных поселков под Киевом. Соседями супругов стали другие звездные муж и жена - телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая. По совместительству обе пары также кумовья - Потап крестил сына Горбунова, Ивана.

Возвращаясь к посту Каменских - она поздравила женщин с 8 Марта, пожелав им всего хорошего.

"Мы всегда можем быть самой собой, выбирать любую профессию или призвание, испытывать любые эмоции. Мы разные! И в этом и есть наша суперсила!", - отметила звезда.

За полчаса кадры собрали более 50 тысяч просмотров и много комментариев:

"С праздником", "Правильные слова ❤️", "Девочки рулят, согласна🔥❤️🙌", "Со временем ты так приятно двигаться начинаешь. Очень красивая с праздником", "За тебя калым отдам, душу дьяволу продам! Пусть бушует в сердце кровь, мне нужна твоя любовь. ❤️".

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

Как сообщала Politeka, Длинноногая Каменских с Никитюк и Астафьевой свели с ума своим "сюрпризом": "не знаешь, кто круче".

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