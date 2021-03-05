Настя Каменски собралась улучшить мир с помощью новой песни, для этого пригласила подруг
Об этом написала Настя Каменских на своей странице в Іnstagram.
Известная певица Настя Каменских, выступающая с некоторых пор под псевдонимом NK, недавно выпустила новый клип. Он называется «Девочки рулят», его изюминкой стали приглашенные знаменитости.
В клипе снялись ведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева, дизайнер Анна Завгородняя и блогер Таня Парфильева. Знаменитости с радостью участвовали в съемках песни.
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Тема очень вдохновляющая, весенняя, а также очень женственная. Песня получилась зажигательной и яркой.
По словам Насти Каменских, задача девочек сделать планету удобной и красивой. Оказалось, что работа была посвящена всем девушкам и женщинам. Теперь все женщины смогут рулить своей жизнью.
Известно, что песня должна войти в новый альбом, который планируется выпустить в конце мая.
Сама песня очень танцевальная, она поможет открыть слушательницам новые грани для творчества, наполнит новыми мыслями и чувствами. Также вдохновит на внешнюю и внутреннюю гармонию, заставит быть настоящими.
Настя Каменских опубликовала на своей странице совместную фотографию с участницами съемок. Можно отметить, что на снимке у всех прекрасное настроение, девушки замечательно выглядят. Они молоды и прекрасны.
Певица под постом написала несколько благодарственных слов в адрес Даши Астафьевой и Леси Никитюк. По мнению Каменских, они обе имеют внутреннюю силу и красоту. При работе над клипом все они получили большое удовольствие.
Напомним, Каменских вызвала переполох.
Как сообщала Politeka, Каменских показала талант.
Также Politeka писала, Каменских похулиганила, как девченка.