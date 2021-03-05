Настя Каменский и Надя Дорофеева в один день презентовали свои новые песни, вызвав переполох в Сети

Как передает Politeka.net, о выходе композиций артистки сообщили на своих страницах в Интсаграм.

«Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия – идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми! Любить и быть любимыми», - рассказала о своем сингле Каменских.

Отметим, реакция пользователей Сети была неоднозначной, мнения разделились.

«Класс песня ,обязательно скачаю .Почему -то думаю особенно кайфово слушать будет именно в машинке за рулём», «А мне уже не нравится», - пишут в комментариях.

Другую историю в своей композиции рассказывает Дорофеева.

«А tebe… этот случай знаком практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена, а ему…pohui. Но ты всё равно не жалеешь, что когда-та сказала ему да», - написала артистка.

«Надь, очень круто!🔥 Прям жизнь 21 века😂 Мне очень понравилась работа, так держать 👏 Дальше ещё круче 🙌❤ умничка», «Дорофеева растет», - отреагировали поклонники певицы.

Напомним, что разгоряченная Каменских рассказала об истинном наслаждении с самого утра: "Невероятный кайф!".

Как сообщала Politeka, Каменских ошарашила неожиданной новостью, показав фото в розовом: «Настя беременна».

Также Politeka писала, что трогательная Каменских в просторном наряде взволновала откровением: "Маленькая новая жизнь...".