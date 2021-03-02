Популярная украинская певица Настя Каменских раскрыла секрет о своем предстоящем клипе, который выйдет через несколько дней

Как известно, недавно звезда сняла новый клип, премьера которого запланирована на этот месяц. В новом посте на своей странице в Инстаграм Настя призналась поклонникам, что у нее от них был маленький секрет, но она больше не может хранить молчание, пишет Politeka.net.

Каменских раскрыла, что в клипе снялась ее подруга, жена певца Позитива, Анна Андрийчук-Завгородняя.

«В моем новом клипе вы увидите моего любимого бублика, мою Анечку. Вы не представляете себе, как нам было весело, а в такой обстановке все в разы кайфовей. В предверии главного девчачьего праздника, 5 марта выходит моя новая песня «Девочки рулят»!», - сообщила Каменских.

При этом, сам клип выйдет чуть позже.

Настя также поделилась снимком с Завгородней, судя по всему, сделанным на съемках клипа. На нем обе красотки позируют в свободных розовых кофтах со стильным принтом. При этом, Анна надела широкие розовые штаны, а Настя – короткие шортики, обнажающие ее стройные ножки.

На новость отреагировала Даша Астафьева.

«Аню теперь не остановить…женщина сверху», - написала она.

Потап, Соня Плакидюк Надя Дорофеева оставили под снимком смайлики.

Поклонники Каменских также прокомментировали фото.

«Настя беременна», «Уиииии! Какие вы кайфовые!», «Настя подстриглась или Аня беременна», «Привет карамельки», - пишут люди.

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