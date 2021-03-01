Популярная украинская певица Настя Каменских

Как сообщает Politeka.net, 33-летняя певица поделилась откровением на своей странице в Инстаграм и показала свежее фото.

«Какой сегодня прекрасный день. Понедельник и первый день весны. Как маленькая новая жизнь. Пусть эта весна станет особенной для каждого из нас», - написала артистка.

Настя позировала в доме. Несмотря на это она была одета в теплый просторный костюм оверсайз, объемную куртку, а на голове у нее была фирменная шапка с надписью #это моя ночь (как известно, так называется одна из песен артистки). Лук подкупает своей простотой.

Пост Каменских активно комментируют фолловеры артистки.

«Очень красивая», «Костюмчик надо бы погладить», «Пупс», «Ага, и ты уже родишь кого-нибудь», «Да будет так!!!❤❤❤ Всем счастья!!!❤❤❤С первым днём весны», «Спасибо и вас новой, чистой весной! Всех благ», «Какая красоточка», - пишут в комментариях.

Отметим, если дома Настя и любит отдохнуть в свободной одежде, то на сцене хвастается соблазнительными формами в довольно открытых нарядах.

Так, недавно Каменских продемонстрировала аппетитную фигурку в одном из образов для шоу "Маска". Горячая брюнетка в последнем эфире появилась в желтом платье на запах, с отделкой из перьев.

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