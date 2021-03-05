Популярная украинская певица Настя Каменских заинтриговала поклонников новым образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала свежее фото, на котором позировала в просторной розовой футболке. На голове у артистки красовалось два хвостика, а лицо украшали оригинальные солнцезащитные очки. Каменских смотрела прямо в камеру.

«Девочки рулят. Премьера трека уже завтра! Верю, что каждая из вас найдёт в нем себя», - подписала фото Каменских.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Обожаю такие хвостики», «Хотела сказать, что ты классная, добрая и веселая. Очень приятно окружать себя такими людьми. Мир лучше становится)», «Насте так идёт этот образ», «Сразу весной повеяло», «Какая вы красивая и худенькая», «Это будет бомба», - пишут пользователи сети.

Как известно, Настя Каменских готовит для своих поклонниц настоящий сюрприз. В новом клипе она предстанет в абсолютно разных женских образах, некоторые из которых уже успела засветить в своем Инстаграм.

Ранее мы писали, что Каменских поделилась кадром со съемок клипа, на котором позировала ее лучшая подруга и жена Позитива Анна Завгородняя. На фото обе красотки позируют в свободных розовых кофтах со стильным принтом.

Напомним, что трогательная Каменских в просторном наряде взволновала откровением: "Маленькая новая жизнь...".

Как сообщала Politeka, Каменских с декольте нараспашку впечатлила формами: "А ей теперь больше идет".

Также Politeka писала, что непредсказуемая Каменских ошеломила новым образом с лошадиной гривой: «Пеппи Длинный чулок».