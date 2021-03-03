Украинская певица Настя Каменских заинтриговала публику хулиганским образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала короткое видео, на котором представила образ из своей новой работы. На голове у певицы красовалась огромная копна волос. Некоторые поклонники сравнили ее с неуправляемой конской гривой.

Глаза Насти были очень необычно накрашены. Веки были накрашены яркими огонечками. Мейк напоминал украшение супергероини из комиксов.

«С нетерпением жду пятницы, чтобы наконец презентовать вам мой трек «Девочки Рулят». Эта песня войдет в мой новый альбом, где кроме полюбившихся вам «Почуття» и «Vibe», вас ждут еще 11 совершенно разнообразных песен», - отметила певица.

По ее словам, новые песни расскажут о глубине и многогранности характера каждой женщины, о женской дружбе, поддержке и конечно, же о любви.

«Будет весь спектр эмоций, которые мы проживаем с вами каждую секунду нашей жизни. А еще я буду много рэповать)», - предупредила Каменских.

В комментариях яркой красотке оставили массу положительных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Не волосы, а грива», «Жду с нетерпением», «Крутышка», «Красотка», «Образ огонь», «Пепи длинный чулок», «Богиня», «Смешно», «Куколка ты наша!», «Супер волосы», «Кукла», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разгоряченная Каменских рассказала об истинном наслаждении с самого утра: "Невероятный кайф!".

Как сообщала Politeka, Каменских ошарашила неожиданной новостью, показав фото в розовом: «Настя беременна».

Также Politeka писала, что трогательная Каменских в просторном наряде взволновала откровением: "Маленькая новая жизнь...".