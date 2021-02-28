Настя Каменських здивувала фанатів раннім тренуванням в залі і ідеальною фігурою, пальчики оближеш
Як повідомляє Politeka.net Настя Каменських вирішила підбадьорити фанатів, показавши, як з самого раннього ранку займається в тренажерному залі. Своє спортивне фото дівчина розмістила у своєму блозі в Instagram.
Настя зробила селфі зверху, подражнивши шанувальників пружними горбками в білому топі з химерними вирізами.
Каменських розповіла, що раніше втомлювалася від спорту, і їй довелося себе налаштовувати на спорт. Але тепер все змінилося, і тренування доставляють дівчині одне задоволення.
У своєму блозі Настя поділилася з передплатниками своїм досвідом. Вона розповіла, що були моменти, коли хотілося все закинути. Але потім знаменитість прописала для самої себе всі переваги та користь, налаштувала себе. "Для мене це стало задоволенням і тим, що робить мене краще".
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Знаменитість пише, що заняття спортом перевантажують думки, дають заряд енергії, допомагають плідно проживати кожен день і звичайно допомагають тримати у формі фігуру.
Шанувальники завили від захвату, побачивши таку красу:
"🔥Настюха вогонь🔥","Після тренування відчуваю приємну втому, але і неймовірний кайф!" "Якраз роблю розминку 😢", "Ви в шикарній формі 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥Яка ж ви пристрасна красуня!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥Шикарна", "Мила дівчина", "Гарненька!!!"
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