Настя Каменських здивувала фанатів раннім тренуванням в залі і ідеальною фігурою, пальчики оближеш

Як повідомляє Politeka.net Настя Каменських вирішила підбадьорити фанатів, показавши, як з самого раннього ранку займається в тренажерному залі. Своє спортивне фото дівчина розмістила у своєму блозі в Instagram.

Настя зробила селфі зверху, подражнивши шанувальників пружними горбками в білому топі з химерними вирізами.

Каменських розповіла, що раніше втомлювалася від спорту, і їй довелося себе налаштовувати на спорт. Але тепер все змінилося, і тренування доставляють дівчині одне задоволення.

У своєму блозі Настя поділилася з передплатниками своїм досвідом. Вона розповіла, що були моменти, коли хотілося все закинути. Але потім знаменитість прописала для самої себе всі переваги та користь, налаштувала себе. "Для мене це стало задоволенням і тим, що робить мене краще".

Знаменитість пише, що заняття спортом перевантажують думки, дають заряд енергії, допомагають плідно проживати кожен день і звичайно допомагають тримати у формі фігуру.

Шанувальники завили від захвату, побачивши таку красу:

"🔥Настюха вогонь🔥","Після тренування відчуваю приємну втому, але і неймовірний кайф!" "Якраз роблю розминку 😢", "Ви в шикарній формі 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥Яка ж ви пристрасна красуня!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥Шикарна", "Мила дівчина", "Гарненька!!!"

Нагадаємо, що настирлива Каменських довела Потапа до сліз, вразивши домашніми кадрами:"у мене найкращий...".

Як повідомляла Politeka щаслива Каменських забула про макіяж і показала, чим її радує вдома Потап: "кожен день знаходить спосіб здивувати".

Також Politeka писала, що сяюча Каменських показала животик в сміливому вбранні і видала секрет: "ми хотіли зберегти інтригу, але...".