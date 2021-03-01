Популярна українська співачка Настя Каменських

Як повідомляє Politeka.net, 33-річна співачка поділилася одкровенням на своїй сторінці в Instagram і показала свіже фото.

"Який сьогодні прекрасний день. Понеділок і перший день весни. Як маленьке нове життя. Нехай ця весна стане особливою для кожного з нас», - написала артистка.

Настя позувала в будинку. Незважаючи на це вона була одягнена в теплий просторий костюм оверсайз, об'ємну куртку, а на голові у неї була фірмова шапка з написом #Це моя ніч (як відомо, так називається одна з пісень артистки). Лук підкуповує своєю простотою.

Пост Каменських активно коментують фоловери артистки.

"Дуже красива" « "Костюмчик треба б погладити" « "Пупс» «" Ага, і ти вже народиш кого-небудь«, " Хай буде так!!!❤❤❤ Всім щастя!!!❤❤❤З першим днем весни", " спасибі і вас новою, чистою весною! Всіх благ", "яка красоточка", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, якщо вдома Настя і любить відпочити у вільному одязі, то на сцені хвалиться спокусливими формами в досить відкритих нарядах.

Так, нещодавно Каменських продемонструвала апетитну фігурку в одному з образів для шоу "Маска". Гаряча брюнетка в останньому ефірі з'явилася в жовтій сукні на запах, з обробкою з пір'я.

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