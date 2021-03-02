Популярна українська співачка Настя Каменських розкрила секрет про свій майбутній кліп, який вийде через кілька днів

Як відомо, нещодавно зірка зняла новий кліп, прем'єра якого запланована на цей місяць. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Настя зізналася шанувальникам, що у неї від них був маленький секрет, але вона більше не може зберігати мовчання, пише Politeka.net.

Каменських розкрила, що в кліпі знялася її подруга, дружина співака, Анна Андрійчук-Завгородня.

"У моєму новому кліпі ви побачите мого улюбленого бублика, мою Ганнусю. Ви не уявляєте собі, як нам було весело, а в такій обстановці все в рази кайфів. Напередодні головного дівчачого свята, 5 березня виходить моя нова пісня "Дівчатка рулять"!" ,- повідомила Каменських.

При цьому, сам кліп вийде трохи пізніше.

Настя також поділилася знімком із Завгородньою, судячи з усього, зробленим на зйомках кліпу. На ньому обидві красуні позують у вільних рожевих кофтах зі стильним принтом. При цьому, Анна одягла широкі рожеві штани, а Настя – короткі шортики, що оголюють її стрункі ніжки.

На новину відреагувала Даша Астаф'єва.

"Аню тепер не зупинити ... жінка зверху", - написала вона.

Потап, Соня Плакидюк Надя Дорофєєва залишили під знімком смайлики.

Шанувальники Каменських також прокоментували фото.

"Настя вагітна", "Уііііі! Які ви кайфові!", "Настя підстриглася або Аня вагітна", "Привіт карамельки", - пишуть люди.

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