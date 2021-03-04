Співачка Настя Каменських влаштувала запальні танці перед камерою в новому шкіряному костюмі

Настя є популярною виконавицею і відомою артисткою, однак, щоб її аудиторія була різною, зірка почала вести соціальні мережі досить активно. Підкорюючи Підлітковий майданчик "Тік-ток" зірка постійно експериментує, знімає різні комічні відео і влаштовує челенджі.

Цього разу співачка похвалилася танцями на камеру вдома. Так, Каменських спеціально показала стильний шкіряний костюм, що складається з короткої кофтинки-топа і чорного ліфа, а також високої спідниці-олівця, також зробленого зі шкіри. Примітно, що в ролику також чітко видно змарніле обличчя виконавиці.

Не так давно в мережі заявили, що Каменських поправилася, проте на ролику Настя з легкістю спростувала даний факт, демонструючи спокусливі вигини фігури і запалі щоки з чітко виведеними вилицями.

Як і говорилося, раніше Каменських продемонструвала апетитну фігурку в одному з образів для шоу "Маска". Гаряча брюнетка в останньому ефірі з'явилася в жовтій сукні на запах, з обробкою з пір'я. Настя полонила соковитими вигинами і полоскотала нерви оголошенням, пов'язаним з проектом.

Користувачі кинулися коментувати побачене, відповідаючи на питання Каменських:

"Дуууууууже гарний образ! 😍", "Образ кайф 😍 а їй тепер більше йде", " ніжна і красива❤️", " мені здається, що носоріг-це Потап😊", "Дракон - Мірзоян", "Жабеня - Женя Сморигін", "яка шикарна 😍 з розуму зійти можна 🌹","Ці губи...💔 🤤 ", "Старенька набрала вагу" - "та так їй йде".