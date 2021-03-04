Певица Настя Каменских устроила зажигательные танцы перед камерой в новом кожаном костюме

Настя является популярной исполнительницей и известной артисткой, однако, чтобы ее аудитория была разной, звезда начала вести социальные сети довольно активно. Покоряя подростковую площадку «Тик-ток» звезда постоянно экспериментирует, снимает различные комичные видео и устраивает челленджи.

В этот раз певица похвасталась танцами на камеру дома. Так, Каменских специально показала стильный кожаный костюм, состоящий из короткой кофточки-топа и черного лифа, а также высокой юбки-карандаша, также сделанного из кожи. Примечательно, что в ролике также отчетливо видно исхудавшее лицо исполнительницы.

Не так давно в сети заявили, что Каменских поправилась, однако на ролике Настя с легкостью опровергла данный факт, демонстрируя соблазнительные изгибы фигуры и впалые щеки с четко выведенными скулами.

Как и говорилось, ранее Каменских продемонстрировала аппетитную фигурку в одном из образов для шоу "Маска". Горячая брюнетка в последнем эфире появилась в желтом платье на запах, с отделкой из перьев. Настя пленила сочными изгибами и пощекотала нервишки объявлением, связанным с проектом.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отвечая на вопросы Каменских:

"Ооооооочень красивый образ! 😍","Образ кайф 😍 а ей теперь больше идет","Нежная и красивая❤️","мне кажется, что носорог - это Потап 😊", "Дракон - Мирзоян", "Жабеня - Женя Сморигин", "Какая шикарная 😍 с ума сойти можно 🌹","Эти губы...💔🤤", "Старушка набрала вес" - "да так ей идет".