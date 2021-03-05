Украинская певица Настя Каменских ( NK) в стильном образе похвасталась своим талантом

Артистка покорила поклонников своим голосом, стилем и внешностью, передает Politeka.net. Поклонники приходят в восторг от знаменитости, а она продолжает баловать их своим творчеством.

Так, певица в одном из последних видео покорила живым голосом, выступив на одном из радио. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка надела белую рубашечку с красивым принтом, а также черные лосины, которые обтянули стройные ножки и упругие ягодицы. Туфли на шпильках удлинили силуэт звезды.

Кудрявая красотка позировала сидя на стуле и пела один из своих хитов. В посте звезда рассказала, что исполнила песню «Почуття» на Большом Весеннем концерте, который проходил онлайн.

"С приходом весны хочется ещё чаще говорить и петь о любви ❤️...", - поделилась Настя.

За полчаса пост собрал более 20 тысяч просмотров и много комментариев:

"Настя, у тебя потрясающий голос ❤️", "То чувство, когда вживую песня звучит так же, как и на записи😍😍😍😍😍😍", "Ждём Девочки рулят🔥", "У Насти офигенный голос😍😍😍", "Невероятно классно 😍😍😍", "Какая же вы очаровательная и нежная ❤️", "Красотка😍😍😍😍", "Нереальная", "Настя, ты огонь)", "Мурашки даже через видео ❤️ Хотела бы Вас послушать в живую 🥰", "Очень крутая 👏", "Очень красиво ! класс❤️❤️❤️", "Птички поют! Снег тает! Солнышко чаще светит! Хочется наряжаться!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷".

Напомним, что разгоряченная Каменских рассказала об истинном наслаждении с самого утра: "Невероятный кайф!".

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