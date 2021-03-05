Молоденькая актриса Анна Тринчер в паре с мега популярной певицей Настей Каменских поразили новым треком

Как передает Politeka.net, Настя Каменских сняла совместное тикток-видео с 19-летней актрисой Анной Тринчер. Фото и видео подружек Анна разместила на своей инстаграм-странице.

Девушки для фотосессии надели костюмы нежно-голубого и нежно-розового оттенков. На Анне голубой топик и белая мини юбочка, а Настя выбрала для видео бледно-розовый костюм состоящий и спортивных штанишек и свитера. На фото девушки позируют в разных позах, подняв причудливо руки. А на видео идут по террасе при этом танцуя.

"Девочки, такие девочки❤️! С премьерой, Настя Каменских!", - написала Анна.

В карусели можно найти обещанное видео, с первыми строчками нового хита: "Взгляд в тупую, спрячь за очки. В этом городе рулят девочки, девочки, девочки!", - спела Анна и Настя.

Напомним, Анна Тринчер сыграла одну из героинь украинской комедии "Скажене весілля-3".

Поклонники оценили видео и фото актрисы с Настей Каменских. Они засыпали колонку комментариев эмодзи - сердечками, смайликами и лестными словами: "Мило", "Красотки", "Богиня", "Милые", "Лучшие!", "Красотки!", Девочки роллят".

Не так давно известная молодая актриса любит рассказывать о себе и личной жизни. Сейчас Анна хорошо проводит время дома, но это не мешает ей делиться архивными фото и не только показывать фигуру в пикантном черном купальнике на резинке, но еще и говорить об интересующих ее вещах. В частности, Анна рассказала, как находится в процессе познания себя.

Напомним, что увеличившая губы звезда "Школы" Анна Тринчер в смелом купальнике решилась на откровения: "Что со мной не так?"

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