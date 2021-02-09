Актриса из "Скаженного весілля 3" показала шок бабушки от "накаченных" губ

Известная актриса, певица и блогер Анна Тринчер, которая снялась в украинском фильме "Скажене весілля 3" увеличила себе губы. Как передает Politeka, реакцию родственников, мамы и бабушки, а также весь процесс, знаменитость показала в Instagram.

Операцию снимала подружка, она показала весь процесс "инъекций красоты". После процедуры Анна пережила неоднозначные чувства, и назвала себя "соской Тринчер".

После этого девушка отправилась к маме и бабушке. Если мамина реакция удивила молодую актрису, та не увидела разницу, между тем как было и как стало, и даже заявила, что "можно было и больше".

Реакция бабушки рассмешила Анну. Бабушка сразу увидела, что с любимой внучкой произошло что-то неладное: "Что накачала?", - спросила она. Женщина заявила, что этого не любит. Бабушка хотела втолковать внучке, что "Бог дал ей красоту, и та должна быть благодарна ему за это".

Также бабушка разразилась в гневном спиче, рассказав, что такое чувство будто у Анны во рту взорвалась граната. Она спросила у девушки: "У тебя тут мозги или пальма?".

Пользователи поддержали бабушку, все как один заявили, что бабушка была абсолютно права:

"Мозги б збільшила. Бабуся крута!! Реакція 🔥🔥🔥🔥🔥", "Бабуся то правду сказала. Як би її то не розпирало від злості. Гарна дівчина і то пічкає себе гелями, хоча, якщо їй подобається най колеться з ніг до голови 😜", "Правильно бабушка говорит, она и так красивая зачем было делать эти губы".

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