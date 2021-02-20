Популярная молодая актриса и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер показала фигуру в черном стильном купальнике

Известная молодая актриса любит рассказывать о себе и личной жизни. Сейчас Анна хорошо проводит время дома, но это не мешает ей делиться архивными фото и не только показывать фигуру в пикантном черном купальнике на резинке, но еще и говорить об интересующих ее вещах. В частности, Анна рассказала, как находится в процессе познания себя.

Анна рассказала, что после некоторых событий она максимально не в ресурсе. На данный момент девушка находится в познании себя и желает научиться слушать свои желания, перестать быть удобной для кого-то. Быть тверже, настырнее.

«Хочу развиваться все больше в разных направлениях, становиться более компетентной в своих профессиях. Быть красивой изнутри, глубокой! Не терять нужных людей рядом, удалить токсичных и не экологичных! Быть счастливой, светится изнутри. Не жить, а проживать! Иметь рядом человека, который будет со мной на одном вайбе. С которым, по вечерам мы будем смотреть страшные фильмы, прижимаясь друг к другу, а утром стягивать друг друга с кровати и спешить по делам, опаздывая везде куда возможно! А затем приходить домой, готовить ужин и часами спорить о какой-то ерунде (но в итоге в споре буду побеждать Я, потому что, я же девочка😂)

Я хочу просыпаться полна сил и энергии, мотивацией и идеями. Заряжать команду и идти стремительно их воплощать! Я знаю, ПОЛУЧИТСЯ! Я даю себе время, ведь это моя жизнь, мое тело, моя судьба, мои мысли. Это все мое и принадлежит мне!», - рассказала Анна.

Поклонники также ответили:

«Не перестаю тобой восхищаться; ❤️Бейбиииии; ты уже красивая изнутри!; Боже это такие душевные слова; Супер; Всё будет!🙏; наша зайкаа🔥; Огонь, красавица; Очень красивая, и тело очень красивое; Люблю тебя ❤️»,

Мы писали, что актриса из "Скаженного весілля 3" показала шок бабушки от "накаченных" губ.

Известная актриса, певица и блогер Анна Тринчер, которая снялась в украинском фильме "Скажене весілля 3" увеличила себе губы. Реакцию родственников, мамы и бабушки, а также весь процесс, знаменитость показала в Instagram.

Операцию снимала подружка, она показала весь процесс "инъекций красоты".

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