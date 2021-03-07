Певица Настя Каменских порадовала поклонников забавным утренним фото из собственной спальни

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая является супругой рэпера Потапа, активная пользовательница Instagram, где с удовольствием делится с поклонниками яркими фото и видео из своей жизни. В этот раз звездная красотка порадовала публику очаровательным утренним фото, на котором позирует не с мужем, а с любимой собакой.

На новой фотографии Настя запечатлена в своей спальне, она сидит в позе "лотоса" и прижимает к себе белого пушистого песика. Перед камерой певица появилась с голыми ногами, на ней только светлая уютная кофточка. Кудрявые волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, Настя сложила губки в поцелуе и кокетливо смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Каменских игриво написала: "Девичье утро". Конечно же поклонники кинулись обсуждать новую фотографию звезды с ее милым любимцем, засыпая их комплиментами в комментариях к фото. "Хорошенькие", "Красавица", "Красотки", "А что, Настя стала блондинкой с белыми малыми кудряшками?", "Инь-янь", "Класс", "Пупсик", "Прекрасна ты, у тебя губки супер", "Собачка красивая", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото Насти.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

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