Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как провел вечер 8 марта с супругой Катей Осадчей

Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая на своих страницах в Инстаграм поделились кадрами с Feel that jazz Party, Politeka.net.

Осадчая появилась на закрытой вечеринке в наряде в ретро-стиле, она нарядилась в черное короткое платье, черные колготки и такого же цвета лакированные туфли. Акцентом лука стали длинные жемчужные бусы. Завершила образ соответствующая укладка в стиле 20-х годов.

Горбунов был одет в черній классический костюм с белой рубашкой.

Юрий Горбунов показал, что на мероприятии выступал российский исполнитель, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

На мероприятии также засветилась Маша Ефросинина с супругом. Ведущая пришла на вечеринку в серебристом блестящем платье, а ее супруг в смокинге с бабочкой.

Похоже, что вечеринка прошла по случаю дня рождения украинского кино- и телепродюсера Сергея Лавренюка.

«Спасибо, Сергей Лавренюк за твой юбилей сегодня! И за этот многообещающий вечер! С днем Рождения!», - написала на своей странице Маша Ефросинина.

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