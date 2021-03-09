Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как провел вечер 8 марта с супругой Катей Осадчей
Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая на своих страницах в Инстаграм поделились кадрами с Feel that jazz Party, Politeka.net.
Осадчая появилась на закрытой вечеринке в наряде в ретро-стиле, она нарядилась в черное короткое платье, черные колготки и такого же цвета лакированные туфли. Акцентом лука стали длинные жемчужные бусы. Завершила образ соответствующая укладка в стиле 20-х годов.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Серьезная Ирина Билык неожиданно обратилась к украинкам, заговорив о жизни без мужчин: "Смогли бы?"
Подопечная Потапа Мишель Андраде поразила новыми экспериментами со внешностью: "Похожа на..."
Украинцы раскрыли, кто прячется в костюме Дракона на шоу "Маска", показательное видео: "100%..."
Ранней весны в Украине не будет, синоптик предупредил, чего ждать от погоды: "Это даже не заморозки, это..."
Горбунов был одет в черній классический костюм с белой рубашкой.
Юрий Горбунов показал, что на мероприятии выступал российский исполнитель, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
На мероприятии также засветилась Маша Ефросинина с супругом. Ведущая пришла на вечеринку в серебристом блестящем платье, а ее супруг в смокинге с бабочкой.
Похоже, что вечеринка прошла по случаю дня рождения украинского кино- и телепродюсера Сергея Лавренюка.
«Спасибо, Сергей Лавренюк за твой юбилей сегодня! И за этот многообещающий вечер! С днем Рождения!», - написала на своей странице Маша Ефросинина.
Напомним, довольный Горбунов показал маленького сына в домашней обстановке: "Какой замечательный отец..."
Как сообщала Politeka, романтик Потап ублажил заспанную Каменских с утра пораньше, подключился и Горбунов: "Сладенький..."
Также Politeka писала, что Горбунов неуклюже растопырил ноги перед 4-летним сыном, ребенок аж отвернулся: Осадчая поразила кадром.