Певица Настя Каменских показала, как ее поздравили с днем 8-го марта

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на свое страничке в Instagram.

"Доброе утро всем, смотрите, какой букет подарил мне мой Лёшечка, сладенький", - поделилась Каменских.

Алексей был не единственным, кто с самого утра решил сделать приятно Насте. К поздравлениям подключился и Юрий Горбунов.

"И спасибо большое за поздравления Юрочке", - отметила Каменских, показав букет, очень похожий на подарок от любимого.

Стоит отметить, что Алексей Потапенко стал крестным маленького Ивана, сына Горбунова и Осадчей. Звездные пары неком роде они породнились, и часто ходят друг к другу в гости, поскольку живут рядом.

Напомним, что Каменских с игривыми хвостиками перевоплотилась в девочку-подростка: «Весной повеяло…».

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