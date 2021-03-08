Певица Настя Каменских показала, как ее поздравили с днем 8-го марта
Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на свое страничке в Instagram.
"Доброе утро всем, смотрите, какой букет подарил мне мой Лёшечка, сладенький", - поделилась Каменских.
Алексей был не единственным, кто с самого утра решил сделать приятно Насте. К поздравлениям подключился и Юрий Горбунов.
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"И спасибо большое за поздравления Юрочке", - отметила Каменских, показав букет, очень похожий на подарок от любимого.
Стоит отметить, что Алексей Потапенко стал крестным маленького Ивана, сына Горбунова и Осадчей. Звездные пары неком роде они породнились, и часто ходят друг к другу в гости, поскольку живут рядом.
Напомним, что Каменских с игривыми хвостиками перевоплотилась в девочку-подростка: «Весной повеяло…».
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