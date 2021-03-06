Певица Настя Каменских не сдержала эмоций - еще бы, такое долгожданное событие

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись успехами своего нового трека "Девочки рулят".

Каменских показала отрывок из клипа, в котором предстала в свободной футболке синего оттенка с металлическим отливом и перламутровых узких шортиках. Настя сидела верхом на мяче для фитнеса, максимально расставив ножки. Красотка кокетливо поиграла на камеру.

"Оууу ееее! 🤩🔥 Трек «Девочки рулят» - #1 в Хотлисте на @youtubemusic, #2 в «Лучших новых треках», #3 в «Главных новинках» на @applemusic. И я так рада видеть, что всего за день сделали столько офигенных видео для моего @tiktok челленджа #ДевочкиРулят, показали, в чем суперсила всех крутых девочек, и ваши танцы! 😍 Спасибо, что слушаете, репостите, пишите тёплые слова, делитесь своим творчеством и поддерживаете! Вы самые-самые ❤️Люблю вас!", - говорится в подписи.

Публика кинулась обсуждать увиденное:

"Какая ты вся наигранная"

"Стильный клип 🔥"

"NK Рулит 😻♥️🔥"

"Какая прелесть, девочкам такой подарок на 8 марта❤️"

"Ваууу Настя это один из лучших треков в моем плейлисте. Ты лучшая🔥"

"Мое мнение, что НК уже выросла из таких песен, а Потапу лишь бы среди подростков держаться веками 🤨"

"Настя создала заводной настрой для девочек 🔥. Бомбяо 💣"

Ранее мы рассказывали, как Каменских взбудоражила мужские фантазии чувственным образом в платье с декольте из перьев. В таком виде звезда появилась в одном из эфиров на шоу "Маска".

Напомним, что разгоряченная Каменских рассказала об истинном наслаждении с самого утра: "Невероятный кайф!".

Как сообщала Politeka, Каменских ошарашила неожиданной новостью, показав фото в розовом: «Настя беременна».

Также Politeka писала, что трогательная Каменских в просторном наряде взволновала откровением: "Маленькая новая жизнь...".