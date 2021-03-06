Певица Настя Каменских не сдержала эмоций - еще бы, такое долгожданное событие
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись успехами своего нового трека "Девочки рулят".
Каменских показала отрывок из клипа, в котором предстала в свободной футболке синего оттенка с металлическим отливом и перламутровых узких шортиках. Настя сидела верхом на мяче для фитнеса, максимально расставив ножки. Красотка кокетливо поиграла на камеру.
"Оууу ееее! 🤩🔥 Трек «Девочки рулят» - #1 в Хотлисте на @youtubemusic, #2 в «Лучших новых треках», #3 в «Главных новинках» на @applemusic. И я так рада видеть, что всего за день сделали столько офигенных видео для моего @tiktok челленджа #ДевочкиРулят, показали, в чем суперсила всех крутых девочек, и ваши танцы! 😍 Спасибо, что слушаете, репостите, пишите тёплые слова, делитесь своим творчеством и поддерживаете! Вы самые-самые ❤️Люблю вас!", - говорится в подписи.
Публика кинулась обсуждать увиденное:
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