Известный телеведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном

Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая официально вместе с 2017 года, сообщает Politeka.net. В этом же году у супругов родился сын, Иван.

У пары напряженный график, однако она всегда находит время на семью. В этот раз телеведущий опубликовал фото того, чем он занимается с сыном.

Иван сидел у раскрасок рядом с улыбающимся отцом.

"Утренние, воскресные раскраски !! 😇😇😇", - подписала фото звезда ТВ.

За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Молодцы👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", "Какие добрые глаза! 🙏", "Молодцы такие красивые раскраски 😍😍❤️❤️", "Какой замечательный отец, с сынишкой утром уже раскраски, молодцы 👏👏👏", "Это замечательно! И креативно, и моторику развивает, и нервы успокаивает ! 😊 "," Иван Юрьевич с Юрием Николаевичем! "," Красота 🔥😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве в благополучной семье. В детстве она посещала уроки музыки и занималась в танцевальном ансамбле «Соколята». А поскольку Катя росла высокой девочкой, то уже в 13 лет она успешно окончила учебу и вступила в мир модельного бизнеса.

Осадчая достигла больших высот, поработав за рубежом. Однако в 18 - она вернулась на Родину, решив стать тележурналистской.

Красотка брала уроки по развитию дикции. Работа над собой дала плоды и Осадчую заметили.

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