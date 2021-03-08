Передача "Світське життя" и её прекрасная ведущая Катя Осадчая приглашают зрителей посмотреть передачу посвященную весеннему балу

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на официальную страницу программы, совсем скоро фанаты проекта смогут посмотреть на светское мероприятие, посвященное весне.

Всех ждут новые откровения звезд эстрады и искусства, эксклюзивные наряды, а также замечательная ведущая Катя Осадчая, задающая порой очень острые вопросы.

На официальной странице появился анонс проекта, где Осадчая снялась в компании знаменитых людей. Так, на первой фотографии мы видим актрису и телеведущую Машу Ефросинину и ее мужа Тимура Хромаева. Пара воспитывает двух детей.

На Маше стильное платье, из черных кружев. Глубокое декольте позволяет похвастаться прекрасными внешними данными.

Следующий кадр запечатлел известную спортсменку, тренера, знаменитую своими фитнес-программами Аниту Луценко. Она выбрала закрытое платье без рукавов. Образ дополнили черные кружевные перчатки.

На третьем фото основательница одного из клубов Ольга Филатова. Она остановила свой выбор на белом наряде в пол, также с открытыми плечами.

На последней фотографии можно увидеть Валерию Гузема, она является дизайнером ювелирных украшений. Все отмечают, что у неё особый подход к созданию шедевров.

Подписчики страницы отметили в комментариях черно-белую гамму нарядов. Некоторые высказали предположение о том, что это похоже на траур.

«Что это за траур? Весна не такая?» - написал кто-то из авторов. «Видимо дресс-код такой» - ответили непонятливому человеку.

Напомним, Каменских подразнила Осадчую декольте.

Как сообщала Politeka, партнер Осадчей занялся йогой и сына привлек.

Также Politeka писала, партнер Осадчей показал чему учит их ребенка.