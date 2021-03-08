Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно презентовала свою новую песню, впечатлила образом рядом с Катей Осадчей

Как известно, в одном из своих клипов, а именно в видео на песню «Почуття», Каменских появилась в свадебном белом платье с глубоким декольте до пупка. В этом же наряде звезда присутствовала на съемках шоу, где позже дала специальное интервью.

Во время беседы с Екатериной Осадчей Каменских сама рассказала, зачем хранит данный наряд или же это просто память для ее будущих детей. Также артистка отметила, как она с супругом придерживается свадебной клятвы и многое другое.

В сети появились памятные кадры из встречи двух звезд, которые также являются близкими друзьями и соседями, ведь живут рядом друг с другом под Киевом в частных домах. Настя без скромности подчеркнула бюст, тогда как Екатерина предпочла нежный лавандовый брючный костюм с укороченным пиджаком и очередной оригинальной шляпкой.

Также у себя в Инстаграм певица опубликовала видео под новый трек «Девочки рулит», которое она сняла для молодежной сети Тик Ток. Как известно, Каменских активный пользователь этой соцсети.

«Какая крутая песня, а Настюша красотка», «Дорофеевский стиль», «Настя, Вы круто стали себя презентовать. Благодаря вам, я тоже стала осваивать Тик Ток», «Конфета, какие розы», «Какая вы красивая и худенькая», «Что за фигня? Взрослая девка, а подростков развлекает», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских с игривыми хвостиками перевоплотилась в девочку-подростка: «Весной повеяло…».

А еще Politeka писала, что озорная Каменских в узких шортах максимально расставила ножки: "Потапу лишь бы...".

Также Politeka сообщала, что Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".