Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов устроил ролевые игры со своей женой Катей Осадчей

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу звездных пародий «Липсинк батл» появился отрывок из следующего выпуска. На видео Юрий Горбунов предстал в образе Тины Кароль. На нем было белое платье, красные ботфорты и белый парик. Артисту сделали макияж, очень напоминающий макияж Тины.

Рядом с переодетым мужем сидела Катя Осадчая, которая начала подтрунивать над ним. Осадчая поинтересовалась, не набрала ли фальшивая Тина вес, и не думала ли она что-то сделать со своей талией. Горбунов не растерялся и назвал благоверную хамкой.

«Воу-Воу. Уже во втором эпизоде «Липсинк батл» Юрий Горбунов будет пародировать Тину Кароль! Смотрите наше эксклюзивное видео и ставьте лайк, если тоже уже ждете этот выпуск!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу восторженных слов и комплиментов Горбунову за перевоплощение.

«Аааа ждëм новый выпуск», «Чуєш, хамка» - убило», «Вау! Юра – огонь», «Во Юрка дал...», «А Горбунову идёт быть Тиной», «Ну, Юра красунчик!», «несомненно ждем», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Тина Кароль не осталась в стороне и громко смеялась над пародией.

Напомним, что Горбунов с Осадчей оторвались на закрытом концерте российской группы, только для избранных: "Спасибо за твой...".

Как сообщала Politeka, бабушка Кати Осадчей восхитила моложавостью на редком совместном фото: "Три поколения женщин...".

Также Politeka писала, что Осадчая восхитила роскошными ножками в мини-платье, Горбунов может гордиться: "Милая аристократка".