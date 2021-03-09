Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як провів вечір 8 березня з дружиною Катею Осадчою
Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча на своїх сторінках в Instagram поділилися кадрами з Feel that jazz Party, Politeka.net.
Осадча з'явилася на закритій вечірці в наряді в ретро-стилі, вона вбралася в чорне коротке плаття, чорні колготки і такого ж кольору лаковані туфлі. Акцентом лука стали довгі перлинні намиста. Завершила образ відповідна укладка в стилі 20-х років.
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Горбунов був одягнений в чорний класичний костюм з білою сорочкою.
Юрій Горбунов показав, що на заході виступав російський виконавець, лідер групи «Мумій Троль» Ілля Лагутенко.
На заході також засвітилася Маша Єфросиніна з чоловіком. Ведуча прийшла на вечірку в сріблястому блискучому платті, а її чоловік в смокінгу з метеликом.
Схоже, що вечірка пройшла з нагоди дня народження українського кіно - і телепродюсера Сергія Лавренюка.
"Спасибі, Сергій Лавренюк за твій ювілей сьогодні! І за цей багатообіцяючий вечір! З днем народження!» ,- написала на своїй сторінці Маша Єфросиніна.
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