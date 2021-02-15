Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко собирается покинуть Киев
Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка легендарной певицы, которая приехала в Украину перед Новым годом, чтобы провести праздники с семьей, снова отправится на учебу. Об этом на своей странице сообщил ее отец, сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.
«Пора на учебу... Удачи, София», - коротко написал он, и опубликовал фото с дочерью.
«Люблю тебя», - прокомментировала пост София.
Пользователи Сети активно комментируют пост.
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«Хорошей дороги и удачи во всём», «Удачи, Сонечка и лёгкой дороги», «Думала копия мамы… а с вами , Руслан, ваша копия...», «Счастливого пути ❤Удачи», «Такая девочка!», «Папина дочка», - пишут в комментариях.
Как известно, внучка Софии Ротару живет и работает в США. В настоящее время Соня Евдокименко учиться в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке.
Девушка строит карьеру модели и певицы.
Внучка Софии Ротару собирается замуж за Дениса Жданова — предпринимателя, вице-президента по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».
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