Невестка известной певицы Софии Ротару, Светлана Евдокименко, показала, трехэтажный особняк под Киевом

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram она выложила фотографию дома в Конча-Заспе, стоящего среди огромных сосен, припорошенных снегом.

Сейчас территория вокруг дома укрыта снегом, а летом там шикарно цветут розы, гортензии и лилии.

Фото активно комментируют в Сети, отмечая, что среди заснеженных сосен дом похож на сказочный..

«Волшебно», «Сказка», «Вот такая сказка и должна быть у народной любимцы!❤ Восторг!», «Красота неописуемая», «Как в сказке», «Красота какая у вас! Как в сказке!», «Красиво как на открыточке», «Волшебство», «Уютный домик, красиво вокруг», - пишут в комментариях.

А вот так выглядит дом внутри. Это фото было сделано на Рождество, когда вместе собралась вся семья, в том числе и внуки Софии Ротару - Анатолий и София.

На фото запечатлен муж Светланы Руслан Евдокименко. Далее — сама знаменитая исполнительниця, дети Руслана и Светланы — Анатолий и София, а также сестра Ротару с песиком на ножках.

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