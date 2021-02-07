Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала зажигательный танец в вечернем платье
19-летняя красотка, которая сейчас живет в США и работает над своей актерской и модельной карьерой, поделилась новым ярким видео в своем ТикТоке. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Соня показала, как уверенно танцует перед камерой. Для видео красотка надела роскошное синее платье, которое так и притягивает внимание благодаря блестящей ткани. Короткий наряд на с открытыми плечами и ключицами идеально подчеркивает стройную фигуру Евдокименко.
Сверху Соня накинула свободный белый кардиган, который придал ее стилю нотку небрежности.
Девушка старательно выплясывает перед камерой, демонстрируя свои соблазнительные и уверенные движения. При этом, Соня не забывает и о выражении лица. Очевидно, что своим артистизмом девушка пошла в бабушку.
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Фанаты не могли не оценить видео красотки.
«Ой, какая», «Классно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Соня предстала в загадочном образе в приглушенным светом, отчего снимок вышел довольно интимным. Внучка Ротару распустила светлые волосы и смотрела вперед.
Плечи модели были нежными и оголены. Кожа выглядела ровной и даже, можно сказать, сияла при свете.
Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.
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