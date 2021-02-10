Известная певица София Ротару появилась на публике под ручку с певцом Николаем Басковым
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек опубликовали архивное видео с концерта, на котором Басков и Ротару вместе выступали. Как известно, в начале своей карьеры артист часто записывал дуэты с женщинами, которые старше его. Все дело было в репертуаре молодого певца, который пришел в эстраду из оперы.
Одним из таких дуэтов стал хит, записанный совместно с Софией Ротару. Именно с этой песней артисты появились на праздновании Дня города.
«1000-летии города Казань!!! 2005год. Легендарная София Ротару с Николаем Басковым и их легендарный дуэт Цветет малина», - подписали видео авторы аккаунта.
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Стоит отметить, что на ролике озорная Ротару схватила еще молодого и заросшего Баскова под руку и эффектно прошлась с ним по сцене. Поклонники в комментариях пришли в восторг.
«Лучшие и любимые», «Лучший дуэт», «София Ротару шикарная», «Супер», «Шикарный выход!», «Шикарный дуэт! Так красиво вышли!», «Самый удачный дуэт для Коли!», «Прекрасная пара», - пишут пользователи сети.
Как известно, Софии Ротару уже 73 года, но своими выступлениями она доказывает, что еще о-го-го.
Напомним, что Ротару поразила перевоплощением в жгучую цыганку, такой бывает очень редко: "Просто девочка-подросток".
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