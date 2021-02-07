73-річна Софія Ротару вразила виглядом на архівному знімку

Як повідомляє Politeka.net, Софія Ротару, якій в серпні виповнилося 73 роки, продовжує радувати шанувальників нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом.

На останньому фото на фан-сторінці в Instagram народну артистку навіть порівняли з дівчинкою-підлітком.

Так, вона постала в образі фатальної циганки, який передбачає, що на жінці має бути безліч золотих прикрас: масивна ланцюг, сережки, кільця, браслети.

Верх сукні з розкльошеними рукавами в "три чверті", прикрашеними строкатим візерунком, і чорна спідниця з золотими вставками надали стильному образу справжньої театральності.

Софія Ротару доповнила казковий образ яскравим макіяжем з червоною помадою - тільки така підходить зухвалій циганці.

Шанувальники в коментарях засипали зірку захопленими компліментами, і зізнаннями в найщирішому обожнюванні:

"Софія Михайлівна просто дівчинка-підліток, карколомна...", "Дійсно Зірка! Завжди захоплює своїм талантом і красою!", "красуня Софія улюблена!!! Приємного дня вам бажаю удачі!!! Цілую вас!!! Люблю вас!!!", "Новий драйв. Новий формат мислення. Нове натхнення. Бравіссімо, Леді Чарівність".

Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами.

Як повідомляла Politeka, Ротару закотила таємний концерт для російського олігарха, кадри вже в мережі.

Також Politeka писала, що рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу.