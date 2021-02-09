Онучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко розповіла, як вона познайомилась зі своїм нареченим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "Життя відомих людей".

Так, онучка Ротару, яка є нечастою гостею в Україні, тому що живе у США, нещодавно показала своїй аудиторії нареченого - підприємця Дениса Дениса Жаданова.

"Він знайшов спосіб познайомитись зі мною", - відповіла Соня на питання про те, в Америці чи в Україні познайомились молоді люди.

Телеведуча перепитала, чи означає це, що знайомство відбулось у соцмережі, на що Соня сказала: "Можливо".

Вона також розповіла, що батьки і зіркова бабуся вже знайомі з Денисом.

"Вони мене завжди підтримують, тому я завжди розумію, що головне - щоб я кайфувала і щоб мені все подобалось", - сказала дівчина.

Слід зазначити, що нещодавно Соня на своїй сторінці у соцмережі опублікувала фото із нареченим. На світлинах пара обіймається і виглядає дуже щасливою.

Слід зазначити, що у листопаді минулого року стало відомо, що внучка Софії Ротару виходить заміж. Обранцем 19-річної Софії Євдокименко став Денис Жаданов - підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Бізнесмен входить в рейтинг журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи в сфері технологій". У пари чимала різниця у віці - 13 років.

Нагадавши, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо

А ще Politeka писала, що юна внучка Ротару нарозхрист козирнула ідеальною зовнішністю в центрі Києва

Також Politeka повідомляла, що юна внучка Ротару полонила своєю природною красою, кадр насолоди