Внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко рассказала, как она познакомилась со своим женихом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "Жизнь известных людей".

Так, внучка Ротару, которая является нечастой гостьей в Украине, потому что живет в США, недавно показала своей аудитории жениха - предпринимателя Дениса Дениса Жаданова.

"Он нашел способ познакомиться со мной", - ответила Соня на вопрос о том, в Америке или в Украине познакомились молодые люди.

Телеведущая переспросила, означает ли это, что знакомство состоялось в соцсети, на что Соня сказала: "Возможно".

Она также рассказала, что родители и звездная бабушка уже знакомы с Денисом.

"Они меня всегда поддерживают, поэтому я всегда понимаю, что главное - чтобы я кайфовала и чтобы мне все нравилось", - сказала девушка.

Следует отметить, что недавно Соня на своей странице в соцсети опубликовала фото с женихом. На свежих кадрах пара обнимается и выглядит очень счастливой.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года стало известно, что внучка Софии Ротару выходит замуж. Избранником 19-летней Софии Евдокименко стал Денис Жаданов - предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий". У пары немалая разница в возрасте - 13 лет.

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