София Ротару раскрыла секрет "вечной молодости и красоты"

Известная легендарная певица София Ротару продолжает будоражить сердца поклонников своим моложавым видом, красотой и энергией. Как пишет Politeka.net, в одно из интервью для Youtube-канала ЖВЛ, София Ротару поделилась секретами своей молодости и красоты.

По словам знаменитости, рецепт ее красоты достаточно прост. "Бассейн, массаж, свежий воздух…", - делится знаменитая певица, которой в августе 2021 исполнится 74 года.

"Слава Богу, мы всей семьей в загородном доме, все, вся семья. А сейчас приехала и внучка, внук", - рассказывает певица. Именно семья помогает чувствовать себя молодой. Ее сын, после смерти мужа стал опорой и поддержкой Софии Михайловны.

Ротару считает, что любовь также одна из составляющей ее молодости, красоты и даже жизни. Едва сдерживаясь, чтобы не растрогаться певица рассказывает, что без любви невозможно жить. "Любить своих родных, любить свою профессию, любить своего зрителя, любить все что тебя окружает. Это так важно!"

Любовь зрителей нередко спасала известную певицу в самые тяжелые времена. Поэтому не удивительно, что карантинная изоляция, по ее словам, далась ей очень тяжело.

Ротару призналась, что без концертов и без зрителя, ей очень тяжело. Она вернулась на большую сцену всего лишь с одной песней, спев на концерте "Вечернего Квартала", но это стало для нее спасительным глотком воды в пустыне.

Как призналась знаменитая певица, выступления, и концерты, очень вдохновляют ее. Певица не мыслит себя без того, чтобы не отдавать свое творчество и не получать любовь зала, это ей жизненно необходимо, - говорит знаменитость, чтобы чувствовать себя счастливой.

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