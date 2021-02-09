Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в новом образе деловой красотки

19-летняя Соня, которая сейчас живет в США и мечтает построить карьеру модели или актрисы, поделилась новым эффектным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Зачастую Евдокименко появляется перед фанатами в молодежных или романтичных образах, однако на этот раз юную красотку буквально не узнать.

Девушка сидит на стуле, широко расставив ноги и задумчиво глядя вперед. Она позирует в строгом брючном костюме, как настоящая бизнес-вумен. Такой наряд делает ее очень взрослой и серьезной на вид.

Дополнили образ Сони уложенные на бок волосы и макияж с акцентом на ее юную сияющую кожу.

«Остановитесь, чтобы заметить ценность момента», - подписала фото красотка.

Ее подписчики принялись бурно комментировать этот пост.

«Восхитительная», «Очень красивая!», «Папина», «Хорошо сказано», «Прекрасное черно-белое фото!», «Вы такая красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Соня восхитила простым и удачным образом во время уличной фотосессии.

В ней Евдокименко позировала в одних джинсах со специальными накладками- имитацией комбинезона, а также в белой майке без рукавов.

Напомним, Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я...".

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Также Politeka писала, что юная внучка Ротару в мини-платье устроила страстные танцы, показав, чем пошла в бабушку: "Ой, какая...".