София Евдокименко показали свой особый предпраздничный ритуал в ярком образе

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко редко говорит о личной жизни. Она долго скрывала нового бойфренда, которым оказался 31-летний украинский миллионер Денис Жаданов, проживающий в США.

Даже в День всех Влюбленных она оставила в Instagram снимок, на котором позировала в одиночку.

Потому не удивительно, что в День святого Валентина девушка поздравила всех с праздником, пожелав всем встретить свою любовь.

"Без доброты и любви мир был бы потерян. Всех поздравляю с Днем святого Валентина", - написала София Евдокименко.

Внучка Ротару примерила красное платье с эффектным кроем и крупным бантом сверху. Оно отлично подчеркнуло стройные формы девушки, а яркий макияж только усилили соблазнительный-эффект. Евдокименко сделала ярко-красный маникюр и вечерний макияж, подчеркнув губы красной помадой, при этом на глаза она нанесла лишь тушь. А завершила все идеальная и гладкая укладка.

В ответ она услышала массу комплиментов от поклонников, которые высоко оценили ее умение одеваться.

"Красота спасёт мир ❤️", "Красавица🔥", "София, вы прекрасны. Я так сильно тебя люблю🔥❤️", "Как София Михайловна", "С праздником, София-красавица! ❤️", "На этих фотографиях вы как-то взросло выглядите", "Хорошо получилось!".

Напомним, Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит.

Как сообщала Politeka, юная внучка Софии Ротару впечатлила соблазнительным видом, приподняв белую маечку.

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару в мини-платье устроила страстные танцы, показав, чем пошла в бабушку.