У парня уже уйма поклонниц

Сын известной украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал о том, как гордится своим ребенком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Руслана в соцсети.

Так, 50-летний музыкальный продюсер запостил в своем аккаунте фото своего сына Анатолия.

"Горжусь тобой, сын", - лаконично написал он под фото.

На опубликованной фотографии 26-летний Анатолий Евдокименко позирует в черных перчатках, опершись головой на руку. При этом он загадочно и довольно серьезно смотрит в сторону. Фото сделано в черно-белых оттенках, что придает ему элегантности и стильной мрачности.

На странице внука Ротару указано, что он - диджей и продюсер. Парень часто публикует красивые фото и делится своим творчеством.

На публикации Анатолия активно реагирует его бабушка - легендарная украинская певица София Ротару. Обычно она лаконично оставляет сердечки под постами.

Как известно, у сына Ротару двое детей: София и Анатолий. Внучка Ротару София Евдокименко живет в США и стала невестой известного и успешного бизнесмена. Мужчина старше ее на 13 лет, но это не помешало паре быстро найти общий язык и быть счастливыми вместе.

Напомним, Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучкой, как он выглядит: "Главное, чтобы я...".

Как сообщала Politeka, юная внучка Софии Ротару поразила соблазнительным видом, подняв белую маечку: "Фото провокация".

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару в мини-платье устроила страстные танцы, показав, чем пошла в бабушку: "Ой, какая...".