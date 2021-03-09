Відома українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе в провокаційному образі
На фото красуня була в колготах і сукні, а образ доповнила босоніжками. Катя сиділа на дивані і посміхалася, демонструючи стильну зачіску. На другому кадрі можна помітити, як хтось тягне Осадчу за намисто, а на останньому - другу жінку, яка загравала з подругою. Знімок вийшов досить провокаційним і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Коли Свято Весни збігається з Днем народження друга. З ювілеєм", - підписала фотографії Осадча.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Красуня", "Красиво, стильно", " Катерина ви мила аристократка в цьому образі. Вам дуже красиво, немов інша епоха", "Красиво, стильно", "Вау", "Ах, красуня".
Ми писали, що відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як провів вечір 8 березня з дружиною Катею Осадчою.
Горбунов був одягнений в чорний класичний костюм з білою сорочкою.
Юрій Горбунов показав, що на заході виступав російський виконавець, лідер групи «Мумій Троль» Ілля Лагутенко.
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Також Politeka писала, що Горбунов незграбно розчепірив ноги перед 4-річним сином, дитина аж відвернулася
А ще Politeka повідомляла, що задоволений Горбунов показав маленького сина в домашній обстановці