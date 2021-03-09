Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, супруга Юрия Горбунова, показала себя в провокационном образе

На фото красотка была в колготах и платье, а образ дополнила босоножками. Катя сидела на диване и улыбалась, демонстрируя стильную прическу. На втором кадре можно заметить, как кто-то тянет Осадчую за бусы, а на последнем - вторую женщину, которая заигрывала с подругой. Снимок получился довольно провокационным и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда праздник весны совпадает с Днем рождения друга. С юбилеем", - подписала фотографии Осадчая.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красавица", "Красиво, стильно", "Екатерина Вы милая аристократка в этом образе. Вам очень красиво, словно другая эпоха", "Красиво, стильно", "Вау", "Ах, красотка".

Мы писали, что известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как провел вечер 8 марта с супругой Катей Осадчей.

Горбунов был одет в черный классический костюм с белой рубашкой.

Юрий Горбунов показал, что на мероприятии выступал российский исполнитель, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Напомним, Осадчая поразила видом в компании Ефросининой и ее мужа, неожиданные кадры

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