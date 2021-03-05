Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая впечатлила поклонников стильным образом в трендовых цветах

Как сообщает Politeka.net, шоувумен поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она продемонстрировала яркий лук, который выбрала по случаю пятницы.

Так, на снимках Осадчая позирует в костюме, который тут же приковывает к себе взгляды. Ведущая одета в желтые брюки и необычный пиджак, нижняя часть которого по цвету сочетается с брюками, а верхняя выделяется серым цветом.

«Friday mood :) У нас уже традиционно, если не на работе, то пятницы домашние. Какие ваши планы на этот пятничный вечер?», - написала ведущая в подписи к снимкам.

Поклонники тут же принялись обсуждать ее фото. При этом, некоторые задались вопросом, не беременна ли Осадчая. Стоит отметить, что сама ведущая никаких заявлений по этому поводу не делала.

«Самые трендовые цвета», «Катя что беременна?», «Непревзойденная!!! Сочетание цветов очень подходит вам», «Красавица невероятная!», «Какая же вы красавица», «Красотулечка», «Домашняя», - пишут люди.

Отметим, что Осадчая остается одной из самых популярных телеведущих в Украине. На страницу звезды подписаны 1,6 миллиона пользователей сети, которых знаменитость регулярно балует, позволяя заглянуть за кадр.

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