Украинский шоумен Юрий Горбунов показал, как он проводит выходные в семейном кругу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, в аккаунте Горбунова появилось фото, сделанное его женой - известной украинской телеведущей Екатериной Осадчей.

На новой фотографии Горбунов стоит к камере спиной, а у него на шее в это время сидит сын.

"Воскресенье! Где ребенок проводит время!? Правильно - у папы на шее!! Фото by мама", - написал он под снимком.

В комментариях фолловеры выразили восхищение семьей Горбунова, однако были и те, кто отнюдь не оценил новую фотографию.

"Замечательное" фото. Зачем такое показывать?", "Вспомнилась почему-то фраза из "Моя прекрасная няня": "А вы что и спите в костюмах?", "Юрий, вы такой замечательный, видела интервью с вами и думала, как может человек, который всего достиг, быть одновременно таким простым и открытым", "Ну классно же", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Горбунов показал свою жену Катю Осадчую в домашней обстановке и без макияжа. Снимок сделан в домашней обстановке на фоне стола и картины. Супруги нежно обнялись и нельзя не обратить внимания на то, что телеведущая позировала практически без макияжа, что только подчеркнуло ее природную красоту.

Напомним, что Горбунов зажег на репетиции нового шоу, взбудоражив Санину из "Танцев со звездами»".

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