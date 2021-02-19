Известная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов громко отметили четырехлетие своего сынишки Вани

Яркие кадры с празднования дня рождения сына Катя Осадчая и Юрий Горбунов разместили в своих сторис на Instagram, об этом пишет Politeka.net.

Катя Осадчая успела заснять все захватывающие моменты шоу мыльных пузырей и файер-шоу с участием "смелого папы" Юрия Горбунова, похваставшись феерией. Все семейство выбрало одинаковый лук черные брюки, белые рубашки и жилетка также черного цвета. Вышло очень стильно.

В кадр попали Юрий с сыном, которых "проглотил" мыльный пузырь, мама с папой под дождем из мыльных пузырей и самое главное представление, как Горбунов стал укротителем огня.

Смельчаку Юрию поставили на руку специальную смесь, а потом подожгли. Счастливый отец смог быстренько задуть вспыхнувший огонь, не успев обжечь руку. "Смелый папа", - подписала видео Катя Осадчая. Известно, что руки для таких "фокусов" обрабатывают специальным раствором, который в принципе не может допустить ожог.

На видео слышно, как восторгаются участники феерии и радостные возгласы взрослых и малышей.

Юрий также показал в своем сторис несколько кадров с дня рождения сына. В камеру телеведущего попал сервированный стол, а также праздничные баннеры и "кусочек" видео праздничного шоу.

Напомним, что счастливые Горбунов и Осадчая похвастались своей главной гордостью, ведущий не сдержал чувств: "Вроде только вчера...".

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