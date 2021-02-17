Известная телеведущая Катя Осадчая восхитила безупречным нарядом и прической

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая давно стала эталоном стиля и элегантной лаконичности. Телеведущая появляется в разных образах и поражает безупречными нарядами. Но в этот раз в своем Instagram она заговорила о прическе.

Катя Осадчая показала несколько кадров из красивой фотосессии, где она предстала в удобной и яркой одежде, которая подойдет для повседневных выходов. Телеведущая наделу широкую белую блузку с необычными вертикальными полосами зеленого цвета и спущенным широким рукавом. Края блузки были заправлены в милые свободные брюки зефирно-розового цвета с высокой посадкой. Завершили образ удобные белые кроссовки на плоской подошве.

Но отдельного внимания заслуживали макияж и прическа Кати Осадчей. Мейкап был выполнен в сдержанных нюдовых тонах, а края глаз подчеркивали темные тени. Это сделало взгляд телеведущей более выразительным и глубоким. А укладка была представленная в виде завязанных на затылке прядей, которые длинными волнистыми локонами опускались на плечи звезды.

"Когда день насыщен различными событиями, всегда пригодится универсальная прическа. Девушки поймут, у каждой есть свой вариант самой удобной прически. Вот такая моя удачная укладка на все случаи жизни",- подписала свою публикацию Катя Осадчая.

Поклонники телеведущей в своих комментариях отметили, что звезда, как и всегда, выглядит безупречно и поражает своей красотой.

"Какая вы красивая", "Катя, какая Вы очаровательная", "Очень красивая", "Катя, очень идет!", "Стильный лук", "Восхитительный образ! Прическа Вам очень идет!", "Вы на этом фото очень милая", " Классная!", "Супер",- написали фолловеры к публикации Кати Осадчей.



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