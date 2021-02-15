Известная телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым показались вместе

На фото Юрий позировал в костюме, а образ дополнил белой рубашкой. Рядом стояла Осадчая в платье с небольшим вырезом в зоне декольте. Парочка обнималась и улыбалась, смотря в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Будь моим Валентином. С тобой 14 февраля каждый день. Все остальное - лично. Какие ваши планы на этот праздничный день?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы невероятны, счастья вам каждое мгновенье", "Великолепные, будьте счастливы", "Отличная пара", "Любви", "Красивая пара, удачи вам. Мы тоже будем праздновать", "Вся семья заболела, поэтому культурный отдых заменили маленькими подарками и праздничным завтраком. Всех с праздником", "Счастливого Дня Святого Валентина", "Супер, и вас днем влюбленных".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая восхитила яркими образами в вечерних платьях.

В этот раз поклонники украинской телеведущей сравнили два шикарных платья, в которых Катя Осадчая появлялась в эфире.

На первом снимке Катя Осадчая позирует в вечернем платье в пол со "струящимся" позади подолом. На втором снимке Катя Осадчая представила более романтичный образ, надев довольно пышное "платиновое" платье в пол с оригинально скроенным лифом.

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