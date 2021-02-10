Известная украинская телеведущая Катя Осадчая ослепила своей красотой и безупречной улыбкой

Неподражаемая Катя Осадчая в любой ситуации выглядит безупречно и поражает идеально продуманными образами. В своем Instagram телеведущая снова восхитила стройной фигуркой в красивом и лаконичном наряде, пишет Politeka.net.

Катя Осадчая в этот раз не стала снимать сюжет или разговаривать со знаменитостями, а просто решила окунуться в мир искусства и вечной красоты, чтобы насытиться положительными эмоциями и впечатлениями. Жена Юрия Горбунова посетила Национальный художественный музей Украины, который находится в Киеве, а для такого мероприятия она подобрала идеальное сочетание цветов для своего наряда.

Катя Осадчая еще раз продемонстрировала отличный вкус и ощущение стиля. Для похода в музей несравненная телеведущая выбрала классические черные брюки и очень стильную и одновременно лаконичную блузу с оригинальными рукавами-фонариками.

Блузка нежного молочного оттенка была скроена в формате корсета, который аккуратно акцентировал грудь Осадчей благодаря симметричным складкам. Крой этой одежды ненавязчиво обнажил нежные плечи телеведущей и подчеркнул открытую зону декольте с манящей ложбинкой в ней.

Катя Осадчая распустила свои русые волосы, выложив их волнами по обоим плечам, а завершили лук стильная соломенная шляпка с черной лентой и, как всегда, очаровательная улыбка звезды, которая уже давно стала ее визитной карточкой.

"Невероятная экспозиция в @namu.museum #artofclip @vancleefarpels

Красота в каждой детали",- написала под своей фотографией Катя Осадчая.

Ее поклонники отметили невероятную красоту телеведущей и даже сравнили ее с известным полотном Леонардо Да Винчи "Мона Лиза".

Напомним, соблазнительная Осадчая блеснула формами в полупрозрачном платье, Горбунов оценит: "Как вам изменения?"

Как сообщала Politeka, неутомимый Горбунов осчастливил Каменских на глазах у Потапа и Осадчей: "Солнышко, ты лучший..."

Также Politeka писала, что импозантный Олег Винник поведал о свадьбах и секретном хобби: "Когда начинаешь ее натирать..."