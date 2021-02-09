Украинская певица Настя Каменских показала, как весело проводит время с мужем Потапом и кумовьями Юрием Горбуновым и Катей Осадчей
Как передает Politeka.net, веселыми кадрами певица поделилась на своей страничке в Instagram.
Обрадовавшись снегу звезды решили покататься на санках.
Каменских призналась, что близкие помогают ей пережить утрату отца и радоваться жизни несмотря ни на что.
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«Счастье – это глагол. Цени. Люби. Пари. Моздавай. А главное, не останавливайся! Мир настолько прекрасен! После того, как потеряла дорогого не человека, влюбилась в жизнь еще больше. Вчера не вернуть. Завтра еще не наступило. Есть только сейчас и я его споймала», - написала она.
При этом Каменских показала фото, как Горбунов катает ее на санках.
«Солнышко, Юра Горбунов, спасибо, ты лучший санокат», - отметила артистка.
Также звезды нашли горку возле дома и стали кататься там. Каменских показала, как съезжала с горки на санках вместе с сыном Осадчей и Горбунова Иваном.
А супруг Каменских Потап даже исполнил танец на снегу.
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