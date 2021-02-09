Украинская певица Настя Каменских показала, как весело проводит время с мужем Потапом и кумовьями Юрием Горбуновым и Катей Осадчей

Как передает Politeka.net, веселыми кадрами певица поделилась на своей страничке в Instagram.

Обрадовавшись снегу звезды решили покататься на санках.

Каменских призналась, что близкие помогают ей пережить утрату отца и радоваться жизни несмотря ни на что.

«Счастье – это глагол. Цени. Люби. Пари. Моздавай. А главное, не останавливайся! Мир настолько прекрасен! После того, как потеряла дорогого не человека, влюбилась в жизнь еще больше. Вчера не вернуть. Завтра еще не наступило. Есть только сейчас и я его споймала», - написала она.

При этом Каменских показала фото, как Горбунов катает ее на санках.

«Солнышко, Юра Горбунов, спасибо, ты лучший санокат», - отметила артистка.

Также звезды нашли горку возле дома и стали кататься там. Каменских показала, как съезжала с горки на санках вместе с сыном Осадчей и Горбунова Иваном.

А супруг Каменских Потап даже исполнил танец на снегу.

Напомним, Каменских в толстовке и без макияжа показала, с кем проводит вечер, Потап оказался не у дел: "В компании..."

Как сообщала Politeka, раззадоренный Потап показал, чем балует Каменских на выходных: «Ой, что будет…»

Также Politeka писала, что заплаканная Каменских после трагической потери не сдержала эмоций: "Вернись..."